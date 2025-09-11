قطر: وزارة الداخلية تعلن عن موعد صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم الإسرائيلي

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن موعد صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم الإسرائيلي للمباني السكنية في الدوحة، ومن بينهم شهيد الواجب الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا).

وقالت الوزارة في بيان، إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة عصر اليوم في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارون الثرى في مقبرة مسيمير.

وتتقدم وزارة الداخلية بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم، مؤكدة أن أجهزتها المختصة تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.