كوريا الشمالية تختبر محرك صواريخ باليستية عابرة للقارات

أعلنت كوريا الشمالية، أمس، أن رئيسها، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار محرك صاروخي جديد مخصص للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في خطوة جديدة ضمن مساعيه لبناء ترسانة قادرة على تهديد أراضي الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في تقرير، أن التجربة كانت الاختبار الأرضي التاسع والأخير للمحرك العامل بالوقود الصلب والمصنوع من ألياف الكربون، بقدرة دفع تصل إلى 1971 كيلونيوتن، وهو أقوى من النماذج السابقة.

وجاء تقرير الوكالة بعد أسبوع من زيارة كيم للمعهد البحثي المطوّر للمحرك، الذي أفادت كوريا الشمالية بأنه سيستخدم في الصواريخ المستقبلية، ومنها منظومة تُعرف باسم «هواسونغ-20».

ووفقاً للتقرير، فإن كيم أعرب عن ارتياحه بعد الاختبار، واصفاً هذا «التطور المذهل» بأنه «تغيير نوعي» في جهوده لتوسيع قدرات كوريا الشمالية النووية.

وخلال السنوات الأخيرة، أجرت بيونغ يانغ اختبارات طيران لصواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة نظريا على بلوغ الأراضي الأميركية، بما في ذلك صواريخ مزودة بوقود صلب يسهل نقلها وإخفاؤها وتجهيزها للإطلاق بسرعة مقارنة بالوقود السائل التقليدي.

ودعا كيم إلى تطوير مزيد من القدرات في الأسلحة بعيدة المدى، بما في ذلك أنظمة الرؤوس المتعددة التي تعزز فرص اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي.

وحتى الآن أُجريت جميع الاختبارات في مسارات أكثر انحداراً، لتفادي مرور الصواريخ فوق أراضٍ مجاورة.

ويقول خبراء إن بيونغ يانغ لم تتقن بعد التكنولوجيا اللازمة لضمان قدرة الرؤوس الحربية على تحمل ظروف إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي.

وكان كيم كثف أنشطة الاختبار، منذ انهيار المحادثات النووية مع الولايات المتحدة عام 2019، في الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث عرض أسلحة بمدى مختلف تستهدف حلفاء واشنطن في آسيا وكذلك الأراضي الأميركية، ويرى محللون أن هدفه النهائي هو دفع واشنطن للاعتراف بكوريا الشمالية كقوة نووية والتفاوض معها على تنازلات اقتصادية وأمنية من موقع قوة.