الدولار عند أدنى مستوى في 7 أسابيع

انخفض الدولار، أمس، إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع تقريباً، مع ترقب المستثمرين لمراجعات البيانات الأميركية، التي قد تُظهِر أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة في وضع أسوأ مما كان يعتقد في البداية، ما يدعم التوقعات بضرورة أن يُخفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشكل أكبر، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته عند 97.323 نقطة في المعاملات الآسيوية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 24 يوليو الماضي، قبل صدور المراجعات المبدئية لبيانات الوظائف التي تغطي الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025.

ويتوقع خبراء اقتصاد مراجعةً بخفض ما يصل إلى 800 ألف وظيفة، ما قد يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتخلف عن جهود تحقيق أكبر قدر من التوظيف.