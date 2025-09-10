قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، في بكين، إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز التواصل وتعميق التعاون في ظل تزايد تعقيدات الوضع العالمي واضطرابه.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الجديدة «شينخوا» عن شي قوله إن الصين مستعدة للعمل بشكل وثيق مع البرتغال في التعاون متعدد الأطراف لحماية نظام التجارة الحرة، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وقبولاً.