البيت الأبيض: ترامب تحدث مع نتنياهو وأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالاً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس في الدوحة.

ووصف ترامب، بحسب المتحدثة، استهداف حماس بأنه "هدف يستحق القيام به"، لكنه أكد للدوحة أن مثل هذا الأمر "لن يتكرر على أراضيها".

وأوضحت أن البنتاغون أبلغ الإدارة الأميركية بأن إسرائيل ستهاجم حماس في قطر، مشيرة إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف طلب منه إبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك.

وشددت المتحدثة على أن القصف كان أحادي الجانب في دولة ذات سيادة وحليفة للولايات المتحدة، مؤكدة أن مثل هذا التصرف "لا يخدم الأهداف الإسرائيلية أو الأميركية"، وأن ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر، كما أن لا علاقة لتحذير ترامب لحماس بالهجوم الإسرائيلي في الدوحة.

كما كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب أنه "يريد تحقيق السلام بسرعة".