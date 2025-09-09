البيت الأبيض: أبلغنا الدوحة بالهجوم الإسرائيلي مسبقاً.. وقطر: الاتصال حدث أثناء الضربات

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن اعتقاده بأن الهجوم الإسرائيلي على أهداف تابعة لحركة (حماس) في قطر مؤسف، وإنه وجه المبعوث ستيف ويتكوف لتحذير قطر من الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن ترامب تحدث بعد الهجوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر وأكد للأخير أن "مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيهم".

ولكن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إن الاتصال الذي أجراه "أحد المسؤولين الأميركيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة".

وقال الأنصاري على منصة إكس: "ما يتم تداوله من تصريحات حول أنه تم إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقاً عارية عن الصحة، الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسؤولين الأميركيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة".