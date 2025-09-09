قطر تعلن استشهاد عنصر أمن وإصابة آخرين بجروح في الهجوم الإسرائيلي

أعلنت وزارة الداخلية القطرية مقتل عنصر من قواتها الأمنية في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في الدوحة الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان أنّه "حسب المعطيات الأولية، فقد أسفر الاعتداء عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية".