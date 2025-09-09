نتنياهو: على أعدائنا أن يعرفوا أمرا واحدا أنه منذ قيام دولة إسرائيل لا يذهب الدم اليهودي هدرا

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الهجوم على الدوحة قائلاً: "نُفِّذت المهمة على أكمل وجه".

وأضاف: "بعد عملية غزة والهجوم في محطة الحافلات في القدس أوعزت للاستعداد لاغتيال قادة حماس. على أعدائنا أن يعرفوا أمرا واحدا أنه منذ قيام دولة إسرائيل لا يذهب الدم اليهودي هدراً".

وأوضح أنه تم تنفيذ العملية التي استهدفت قادة حماس بعدما سنحت فرصة عملياتية، وأكد أنه "لم تعد هناك حصانة لقادة حماس"، مشيراً إلى أن "قادة حماس احتفلوا بهجوم 7 أكتوبر وهاجمناهم في المكان الذي احتفلوا فيه".