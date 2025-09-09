دوي انفجارات في الدوحة استهدفت وفد حماس التفاوضي

قال شاهد من "رويترز" إن دوي انفجارات عدة سُمع في الدوحة اليوم الثلاثاء. وأضاف أن دخانا شوهد يتصاعد في سماء حي كتارا بالعاصمة القطرية.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الانفجار في الدوحة هو محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين في حركة (حماس). وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "هاجمنا قيادة حماس في قطر بمن فيهم خليل الحية وجبارين وننتظر النتائج".

ونقلت "رويترز" عن مصدر في حماس أنه تم استهداف وفد حماس التفاوضي خلال اجتماع في الدوحة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف قيادة الصف الأول لحركة حماس بضربة دقيقة في قطر، وإن الهجوم استهدف قيادات حماس في الخارج بينهم خليل الحية وزاهر جبارين، وأضاف أن قادة حماس المستهدفون مسؤولون مباشرة عن هجوم 7 أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم استخدام ذخيرة دقيقة في الهجوم في قطر.