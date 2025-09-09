داعياً السكان إلى المغادرة جنوباً.. الجيش الإسرائيلي: سنعمل في غزَة "بقوة كبيرة"

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه سيعمل "بقوة كبيرة" في مدينة غزة، داعيا السكان إلى المغادرة جنوبا، وذلك غداة إدلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريح مشابه.

وأنذر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس" سكان غزة "والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا" بالإخلاء الفوري باتجاه منطقة المواصي جنوبا، وأضاف أن "جيش الدفاع مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع".

وكان نتانياهو قال، أمس، إن على سكان مدينة غزة مغادرتها فورا، في وقت يكثف الجيش عملياته وضرباته داخل وفي محيط كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان.

وصرح في كلمة مصوّرة "خلال يومين دمّرنا 50 برجا إرهابيا، وهذه مجرد البداية للعملية البرية المكثفة في مدينة غزة. أقول للسكان: لقد تمّ تحذيركم، غادروا الآن".