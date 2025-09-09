إسرائيل تقصف محيط 3 مدن سورية.. ودمشق تندد

قالت وسائل إعلام حكومية سورية، ليل أمس، إن إسرائيل قصفت محيط ثلاث مدن هي حمص بوسط سورية واللاذقية الساحلية وتدمر التاريخية.

ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونددت وزارة الخارجية السورية بالغارات الجوية الإسرائيلية ووصفتها بأنها «خرق صارخ» لسيادة البلاد وتهديداً لاستقرارها الإقليمي، وقالت في بيان إنها «تندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية».

ولم تذكر وسائل الإعلام السورية مزيداً من التفاصيل حول حجم أو تأثير القصف الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ سنوات حملة قصف جوي دمرت جزءاً كبيراً من البنية التحتية العسكرية في سورية، وتصاعدت هذه الحملة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.