4 قتلى في عملية إطلاق نار بالقدس

قتل أربعة أشخاص في هجوم بإطلاق نار، اليوم، عند مفرق طرق رئيسي في القدس الشرقية، وفق ما أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي للإسعاف مشيرا إلى عدد من الإصابات أيضا.

وأورد الجهاز في بيان أن "فرق الطوارئ والمسعفين أعلنوا مقتل أربعة أشخاص، بينهم رجل يبلغ نحو 50 عاما وثلاثة رجال في الثلاثينيات من العمر"، مضيفًا أن المسعفين يعالجون عددا من المصابين الآخرين، فيما نقل خمسة جرحى إصاباتهم بالغة إلى المستشفيات.