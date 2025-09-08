الرئيس الأرجنتيني يتلقَى هزيمة ساحقة في انتخابات بوينس آيرس

مُني الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بهزيمة ساحقة، أمس، في انتخابات مقاطعة بوينس يرس التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها اختبار سياسي لحزبه الليبرالي ومؤشر على أدائه في الانتخابات النصفية الحاسمة للكونغرس الشهر المقبل.

وحقق حزب "لا ليبرتاد أفانزا" الذي شكله ميلي مؤخرا 34% فقط من الأصوات في أكبر مقاطعة في الأرجنتين، وخسر بهامش كبير لصالح المعارضة البيرونية اليسارية، التي حصلت على 47% مع فرز غالبية الأصوات في وقت متأخر من يوم أمس.

واعترف ميلي بأن خسارة حزبه اليميني الساحقة بفارق 13 نقطة أمام منافسيه الشعبويين تمثل "هزيمة واضحة".

وقال ميلي لأنصاره عابسي الوجوه في مقر الحزب، بلهجة تعكس التأمل، بل حتى التوبة: "لقد تعرضنا لانتكاسة، ويجب أن نتقبلها بمسؤولية".

وقال: "إذا ارتكبنا أخطاء سياسية، فسوف نستوعبها، وسوف نعالجها، وسوف نعدل أفعالنا".

ومع ذلك، تعهد بالتمسك بإصلاحه الاقتصادي الشامل، قائلا: "لن يكون هناك تراجع في سياسة الحكومة".

ومع معاناة ميلي من أجل تحقيق الاستقرار في اقتصاد متعثر وتورط المقربين منه في فضيحة فساد قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في أواخر أكتوبر المقبل، تم فحص النتائج عن كثب لمعرفة إمكاناتها في هز المستثمرين وإثارة الأسواق العالمية المتوترة.