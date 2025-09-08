صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بات "قريباً جداً".

جاء ذلك في تعليق للصحافيين أثناء عودته إلى واشنطن من نيويورك، عقب إعلان حماس عن استعدادها "للجلوس فوراً إلى طاولة المفاوضات" بعد تلقيها مقترحاً جديداً من واشنطن.

وقال ترامب: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريباً جداً"، مضيفاً أنه يعتقد أن جميع الرهائن سيعودون، الأحياء والأموات، قائلاً: "أعتقد أننا سنستعيدهم جميعاً".

وكانت حماس قد أصدرت، مساء أمس، بياناً بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه وجه "إنذاره الأخير" لحماس لقبول صفقة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وأشارت في بيانها إلى تسلمها عبر الوسطاء "بعض الأفكار من الطرف الأميركي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار" وأضافت أنها ترحب "بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على شعبنا".

وكان ترامب نشر في وقت سابق، على منصته "تروث سوشال": "لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وقد حان الوقت لقبول حماس أيضاً. لقد حذرت حماس من عواقب عدم القبول. وهذا هو إنذاري الأخير، ولن يكون هناك إنذار آخر".