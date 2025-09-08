رئيس الوزراء الياباني إيشيبا يستقيل بعد سلسلة خسائر انتخابية

قال رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أمس، إنه قرر الاستقالة، ما قد ينذر بفترة طويلة من الشلل السياسي في مرحلة حرجة يمر بها رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر إيشيبا (68 عاماً)، في مؤتمر صحافي، أنه أصدر تعليماته للحزب الديمقراطي الحر، الذي حكم اليابان طوال فترة ما بعد الحرب تقريباً، بإجراء انتخابات طارئة لاختيار قيادة جديدة، مضيفاً أنه سيواصل مهامه حتى انتخاب خلف له.

وخسر الائتلاف الذي يقوده الحزب الديمقراطي الحر، بزعامة إيشيبا، أغلبيته في انتخابات غرفتَي البرلمان منذ توليه السلطة قبل أقل من عام، وسط غضب الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان إيشيبا يرفض دعوات من داخل حزبه للتنحي، وتحمل مسؤولية خسارة السيطرة على مجلس المستشارين، الغرفة العليا بالبرلمان، في يوليو الماضي، وركز بدلاً من ذلك على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب، والتي عصفت بصناعة السيارات اليابانية المهمة، وألقت بظلال على النمو الضعيف.

وقال إيشيبا: «مع توقيع اليابان اتفاقية التجارة، وتوقيع الرئيس على الأمر التنفيذي، نكون قد تجاوزنا عقبة رئيسة»، وتابع بصوت بدأ يشوبه الانفعال على ما يبدو: «أود أن أسلم الراية إلى الجيل القادم».

وزادت التكهنات حول مصير إيشيبا عندما قرر الحزب الديمقراطي الحر إجراء تصويت، اليوم، على ما إذا كان سيجري انتخابات استثنائية لاختيار قيادة جديدة.

وربما يؤدي الشلل السياسي إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المتضرر من الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن الأسواق تركز أكثر على فرصة استبدال إيشيبا بمؤيد للتيسير في السياسة المالية والنقدية.

وتعهدت طوكيو بموجب الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على قطاع السيارات الرئيس في اليابان.

