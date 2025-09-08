برلين تستثمر 10 مليارات يورو في الحماية المدنية

قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» نُشرت، أمس، إن الحكومة الألمانية تريد استثمار 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) في الحماية المدنية والتعامل مع الكوارث حتى عام 2029، وقال دوبرينت: «نعمل على تحديث الحماية المدنية لدينا».

وتأتي هذه الخطط في ظل تزايد التوتر الجيوسياسي، إضافة إلى تهديدات التطرف، وأيضاً ما يُسمى بالهجمات الهجينة التي قد تجمع مثلاً بين استهداف شبكة الكهرباء وحملات نشر معلومات مضللة، وذكر التقرير أن تحديث الحماية المدنية يتضمن تعميم وجود صافرات إنذار لتنبيه السكان، وأنظمة تحذير رقمية للهواتف المحمولة، وإتاحة ملاجئ، جديدة ونحو 1500 مركبة للحماية من الحرائق وخدمات الإسعاف.