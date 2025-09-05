وزير الدفاع الإسرائيلي: «أبواب الجحيم» فُتحت في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن الجيش أصدر أول إنذار بإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة قبل ضربه.

وأضاف كاتس، عبر منصة «إكس»، أن «أبواب الجحيم» فُتحت في غزة، وأن الجيش الإسرائيلي سيكثف ضرباته حتى تقبل «حماس» شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل مسؤول بالقسم المالي بـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، نور الدين دبابش، في عملية مشتركة نفذها الجيش و«جهاز الأمن العام (الشاباك)»، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن دبابش كان يقوم خلال الحرب بـ«جمع عشرات ملايين الدولارات، وتحويلها لصالح الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة»، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأضاف أن «هذه الأموال استُخدِمت في تعزيز القدرات العسكرية وتمويل الأنشطة القتالية؛ ما مكّن الحركة من مواصلة القتال والحفاظ على وجودها في القطاع».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، سيطرته حالياً بشكل عملياتي على 40 في المائة من مساحة مدينة غزة.

وأضاف أن «حماس» ستواجه الجيش بكامل قوته في مدينة غزة حتى تلقى هزيمتها الحاسمة.