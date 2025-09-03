«التعاون الخليجي» يدين دعوات وزير إسرائيلي لضم الضفة الغربية: تحريض خطير يقوّض الأمن الإقليمي

ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالدعوات "الخطيرة والمشبوهة" الصادرة عن أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، والتي تدعو إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة.

ووصف البديوي التصريحات بأنها "تمثل نهجاً تحريضياً ممنهجاً" يعبّر عن إصرار حكومة الاحتلال على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض فرص السلام، في تحدٍ صارخ للمواثيق الدولية والقوانين والأعراف الإنسانية.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية ورادعة لوقف هذا التصعيد والتحريض، محمّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات والممارسات غير القانونية.

وجدد تأكيد وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه التصريحات العدوانية، ودعمه الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.