الكرملين: أوروبا تعرقل جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

قال الكرملين إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، لمراسلي وسائل إعلام حكومية إن «حزب الحرب الأوروبي» يواصل عرقلة الجهود الأميركية والروسية المتعلقة بأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: «نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية، لكننا لا نرى، حتى الآن، أي خطوات مماثلة من كييف، لتحقيق هذا الغرض، لذلك سنواصل العملية العسكرية الخاصة».

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عشرات الآلاف من الجنود بمهاجمة أوكرانيا في فبراير 2022، وذلك بعد ثمانية أعوام من القتال في شرق أوكرانيا بين انفصاليين مدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية.

وتقول الولايات المتحدة إن أكثر من 1.2 مليون شخص قُتلوا أو أُصيبوا في الحرب منذ عام 2022، وتسيطر روسيا حالياً على ما يقل قليلاً عن خُمس الأراضي الأوكرانية.

وتؤكد القوى الأوروبية أنها لا تعتقد أن بوتين يسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، وذكر بوتين مراراً أنه مستعد لمناقشة السلام، لكنه شدد على أن روسيا لن تتخلى عن أي من الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، يوم الجمعة الماضي، إن الجيش الروسي سرّع وتيرة تقدمه في أوكرانيا، حيث أصبح يسيطر على ما بين 600 و700 كيلومتر مربع شهرياً مقارنة مع 300 إلى 400 كيلومتر مربع في بداية العام.