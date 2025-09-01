الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن نيودلهي ملتزمة بتحسين العلاقات مع بكين، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أمس، ويزور مودي الصين للمرة الأولى منذ سبع سنوات، لحضور اجتماع المنتدى الأمني الإقليمي، الذي يستمر يومين، ويشارك في الاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعُقد الاجتماع الثنائي بعد خمسة أيام من فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية، بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ويقول محللون إن «شي» و«مودي» يسعيان إلى تشكيل جبهة موحدة ضد الضغوط الغربية.