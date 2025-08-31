انتشار واسع لسلالة جديدة من الإنفلونزا في غزة وسط نقص حاد بالأدوية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن القطاع يشهد انتشارا واسعا وحادا لسلالة جديدة من الإنفلونزا في الأيام الأخيرة، وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء والمرضى والأطفال على وجه التحديد في ظل ظروف صحية كارثية ناجمة عن الحصار، واستمرار الحرب الإسرائيلية.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الانتشار السريع يعود إلى الاكتظاظ الشديد، وانعدام توفر المياه والتهوية، وتدهور الخدمات الصحية نتيجة الحرب وتضييق الاحتلال الإسرائيلي، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة الفئات الأكثر ضعفاً.

وأضاف أن المستشفيات القليلة العاملة تتعامل مع هذه الموجة المرضية في ظل نقص حاد في الكوادر والمستلزمات، وتعتمد على الرعاية الأولية والعلاجات العرضية فقط، دون بروتوكولات علاجية متكاملة نتيجة إجراءات الاحتلال.

وقدر الإصابات بالآلاف في جميع محافظات القطاع، مع تزايد يومي، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

وأشار إلى عدم توفر أدوية خاصة وفعّالة لهذه السلالة في قطاع غزة، وإن وجدت بكميات محدودة فهي شبه معدومة، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول عشرات الأصناف من الأدوية الأساسية، في خرق واضح للمادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزمه بتوفير الرعاية الطبية للسكان تحت الاحتلال.