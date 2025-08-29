النمسا تؤكد التزامها بسياسة الحياد وعدم السعي للانضمام إلى الناتو

أكدت وزارة الخارجية النمساوية عدم وجود أي خطط للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو التخلي عن سياسة الحياد، مشددة على دعمها لسلام شامل وعادل في أوكرانيا، واستعدادها لاستضافة محادثات بين موسكو وكييف.

من جهتها قالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر إن مسألة الانضمام إلى الناتو غير مطروحة للنقاش، مشيرة إلى التزام النمسا بالدفاع عن سيادتها وعدم السماح بأي ابتزاز أو تهديد خارجي.