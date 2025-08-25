«الخزانة» الأميركية: قرار إلغاء العقوبات على سورية سيدخل حيز التنفيذ غداً

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، «إزالة لوائح العقوبات على سورية من مدونة القوانين الفيدرالية رسميا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا الثلاثاء».

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «الرئيس دونالد ترامب أكد أن الظروف تغيرت في سورية وشهدت إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع».

وأكدت أن «العقوبات ستبقى سارية على منتهكي حقوق الإنسان المرتبطين بالأسلحة الكيميائية وعلى المنظمات الإرهابية».