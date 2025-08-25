ترامب: لست سعيداً بقصف المستشفى في غزة.. يجب إنهاء هذا الكابوس

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الإثنين عن استيائه من غارة إسرائيلية على مستشفى في غزة، خلفت 20 قتيلاً على الأقل، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم مسبق بالهجوم.

وقصفت إسرائيل مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، وقتلت 5 صحافيين على الأقل، يعملون لوكالتي رويترز وأسوشييتد برس وقناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقال ترامب عندما سُئل عن الضربة في البيت الأبيض اليوم الإثنين "لم أكن أعلم ذلك". وأضاف "حسناً، أنا لست سعيداً بذلك. لا أريد أن أرى ذلك. وفي الوقت نفسه، علينا إنهاء هذا الكابوس".

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصف محيط مستشفى ناصر، وقال إن رئيس هيئة الأركان العامة أمر بتحقيق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه يأسف لإلحاق الضرر "بغير متورطين" في القتال، وأنه لا يستهدف الصحافيين.

من جهتها، نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالغارتين، وقالت إن إسرائيل في "حرب مفتوحة على الإعلام الحر لترويع الصحفيين، ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية في فضح جرائمه أمام العالم".

وتشير بيانات النقابة إلى مقتل أكثر من 240 صحافياً فلسطينياً بنيران إسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر2023.

ودعت لجنة حماية الصحافيين، من جهتها "المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على اعتداءاتها غير القانونية المستمرة على الصحافة". وقدرت اللجنة أن عدد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قُتلوا منذ بداية الحرب بلغ197 قتيلاً، بينهم 189 فلسطينياً في غزة.