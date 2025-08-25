روسيا تصد هجوماً أوكرانياً بـ 95 مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم أوكراني، الليلة قبل الماضية، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 95 طائرة مسيّرة فوق أراضي 14 منطقة ومقاطعة روسية، من بينها القرم وتتارستان، ومقاطعات حدودية كبرى.

وذكرت السلطات الروسية، أمس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية بالقرب من محطة كورسك للطاقة النووية، ما أدى إلى إتلاف محول كهربائي، مؤكدة عدم وقوع أي خسائر بشرية.

في المقابل، أفادت مصادر أوكرانية بشن القوات الروسية هجمات مكثفة على مناطق عدة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.