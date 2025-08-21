نتنياهو: البدء فورا في مفاوضات إنهاء حرب غزة .. بشروط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليماته "للبدء فورا" في مفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب في غزة وفق الشروط المقبولة لإسرائيل.

وقال نتنياهو، عبر تسجيل مصور: "جئت اليوم إلى فرقة غزة لأُصادق على الخطط التي عرضها جيش الدفاع الإسرائيلي عليّ وعلى وزير الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس".

وأشار إلى أن المفاوضات "ستُجرى بالتوازي مع عملية السيطرة على مدينة غزة"، وقال بعد أن عرض عليه الجيش الإسرائيلي اليوم، خطط العملية: "هذان الأمران - هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن- يسيران جنبًا إلى جنب"، حسبما ذكرت "هيئة البث" العبرية.

وأشارت الهيئة إلى أن المجلس الوزاري الأمني ​​السياسي يعقد اجتماعًا الليلة لمناقشة تفاصيل توسيع العملية في غزة والتفاوض على اتفاق. بينما تظاهر أهالي الرهائن أمام المجلس الوزاري، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق.