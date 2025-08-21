‎اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة الإثنين

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الاثنين المقبل اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي بهدف تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة، وجرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير والحصار الإسرائيلي والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.