الكويت تتجه إلى حظر لعبة "روبلوكس" الشهيرة

طلبت وزارة الإعلام في الكويت من وزارة المواصلات حجب لعبة «روبلوكس»، بدعوى خطورتها على الأطفال والناشئة.

وقالت مصادر مطلعة، وفق ما نقلته صحيفة "القبس" إن القرار جاء استجابةً لشكاوى متكررة من أولياء الأمور، الذين أكدوا أن اللعبة تحتوي على مشاهد عنف ومضامين لا تتوافق مع القيم الأخلاقية والعادات المجتمعية، وتشجع السلوك العدواني.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوة الكويتية تأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها دول خليجية، مثل قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دول أخرى بينها الصين وتركيا والأردن، التي حظرت اللعبة لحماية الأطفال من التأثيرات السلبية على صحتهم النفسية وسلوكهم الاجتماعي.