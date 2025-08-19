جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية البوليفية

يتجه الناخبون في بوليفيا نحو جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، بعد أن أظهرت نتائج التصويت الذي جرى أول من أمس، تقدّم المرشح من تيار الوسط، رودريغو باز، على المرشحين اليمينيين المتصدرين، دون أن يتمكّن من حسم النتيجة بشكل مباشر، وفقاً للنتائج الأولية.

وسينافس باز في الجولة الثانية، المقررة في 19 أكتوبر المقبل، الرئيس اليميني السابق خورخي توتو كويروجا الذي حلّ ثانياً.

ومع فرز أكثر من 91% من الأصوات، حصد باز 32.8% مقابل 26.4% لكويروجا. وكان يتوجب على أحد المرشحين نيل أكثر من 50% من الأصوات، أو على الأقل 40% مع فارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه لتجنّب جولة الإعادة.