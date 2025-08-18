قميص لافروف يحدث ضجة عالمية ويحقق مبيعات قياسية

أثارت الصور التي التقطت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقميص عليه رمز الاتحاد السوفيتي باللغة الروسية في قمة ألاسكا مؤخرا طلبا غير مسبوق على القمصان من هذا النوع.

ووفقا لشركة "سيلسوفيت" فقد تم بيع الكمية المتاحة من القميص بشكل كامل، كذلك امتلأت قوائم الانتظار بالطلبات المسبقة.

وقالت مالكة العلامة التجارية "سيلسوفيت" يكاترينا فارلاكوفا: "لقد شهدنا طفرة في المبيعات بعد الصورة التي انتشرت للوزير لافروف. كان هذا الحدث الأبرز على الساحة الدولية، وأحدث تأثيرا كبيرا على الجمهور".

وأضافت: "نفدت جميع القطع المتاحة منذ صباح السبت الماضي، والآن يمكن للعملاء تقديم طلبات مسبقة مع فترة انتظار تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف".

ويوم السبت الماضي، أجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب محادثات في ألاسكا، وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.