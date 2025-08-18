تركيا تواصل إخماد حرائق الغابات

أجلت السلطات التركية، فجر أمس، 251 من سكان شبه جزيرة «غليبولي» المطلة على مضيق «الدردنيل» بغرب تركيا، في وقت تستمر فيه محاولات إخماد حرائق الغابات، فيما تقول السلطات إن خطر اندلاع الحرائق سيبقى مرتفعاً حتى أكتوبر. واندلعت النيران في محافظة تشاناكالي شمال غرب البلاد، أول من أمس، وانتشرت سريعاً إلى التلال المتاخمة لغليبولي، بسبب سرعة الرياح. وقال محافظ تشاناكالي، عمر ترامان، في منشور على منصة «إكس»، إنه «تم إجلاء 251 من سكان خمس قرى كإجراء احترازي»، مؤكداً نقلهم إلى «مناطق آمنة». ويعتبر مضيق «الدردنيل» الذي يربط بين بحري إيجه ومرمرة مقصداً سياحياً معروفاً، كونه يضم آثار مدينة طروادة.