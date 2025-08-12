إندونيسيا وبيرو توقّعان اتفاقية للتجارة الحرة

قال رئيسا إندونيسيا وبيرو إن البلدين أبرما اتفاقية للتجارة الحرة، أمس، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وقال الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من شأنها توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق لكلا البلدين.

وأضاف أن البلدين سيعملان أيضاً على زيادة التعاون في قطاعات مثل الغذاء وصيد الأسماك والتعدين والتحول في مجال الطاقة والدفاع، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

من ناحيتها، قالت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، إن بلادها، باعتبارها من كبار مصدري الفواكه الطازجة، ستحصل على فرص أكبر لبيع المزيد من الفواكه، مثل التوت الأزرق، إلى إندونيسيا.