الهند: 55% من السلع المصدَّرة إلى أميركا ستخضع لرسوم ترامب

قالت الحكومة الهندية، أمس، إن نحو 55% من صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة ستخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، فرض ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية عقاباً على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، وأدى ذلك إلى رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة إلى 50%، وهي من بين أعلى الرسوم الجمركية المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة، وقال وزير الدولة للشؤون المالية في الهند، بانكاج تشودري، في رد مكتوب على سؤال من أحد النواب، إن الحكومة الهندية أخذت في الاعتبار الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها ترامب في البداية على السلع، وذلك عند تقديم تقديراتها أمس.

وأضاف تشودري: «وزارة التجارة على تواصل مع جميع الجهات المعنية ومن بينهم المصدرون وأطراف من القطاع الصناعي للحصول على آرائهم وتقييمهم للوضع».

ووفقاً لتقديرات الحكومة الهندية، فقد بلغت قيمة تجارة السلع بين الولايات المتحدة والهند نحو 87 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

إلى ذلك، قالت الخطوط الجوية الهندية، أمس، إنها ستعلق رحلاتها بين نيودلهي وواشنطن العاصمة اعتباراً من أول سبتمبر 2025، وأرجعت الشركة القرار إلى مجموعة من العوامل التشغيلية.