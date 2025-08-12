شركات الطيران تسحب طائراتها من ألمانيا

قالت رابطة الطيران الألمانية «بي.دي.إل»، أمس، إن شركات الطيران تسحب طائراتها من البلاد بسبب ارتفاع التكاليف التي تفرضها الدولة، محذرة من تداعيات اقتصادية كبيرة.

وأوضحت الرابطة أن عدد الطائرات المتمركزة في ألمانيا انخفض من 190 طائرة في عام 2019 إلى 130 طائرة هذا العام، ما أدى إلى خسارة ما يقدر بنحو 10 آلاف وظيفة وأربعة مليارات يورو (4.66 مليارات دولار) من القيمة الاقتصادية المضافة السنوية.

وذكر رئيس الرابطة، ينس بيشوف: «منذ 2019 ارتفعت التكاليف التي تفرضها الدولة إلى أكثر من المثلين، وصارت شركات الطيران تتجنب ألمانيا بشكل متزايد»، ودعا الحكومة إلى إعطاء الأولوية لتعافي قطاع الطيران بعد الجائحة.

وأوضحت الرابطة أنه من المتوقع ارتفاع الرسوم التي تجنيها الدولة، بما فيها الضرائب ورسوم مراقبة الحركة الجوية والرسوم الأمنية، بمقدار 1.1 مليار يورو إلى 4.4 مليارات يورو هذا العام، ما يعوق التعافي.

وارتفع عدد المسافرين 3% فقط في النصف الأول من العام، إلى 99.4 مليون مسافر، وهو أقل بكثير من النمو الذي شهده العام الماضي وبلغ 10%، وتأتي ألمانيا في المرتبة 28 من بين 31 دولة أوروبية في تعافي قطاع الطيران في مرحلة ما بعد الجائحة، ووصل إشغال المقاعد إلى 87% مقابل مستويات 2019، مقارنة بالمتوسط الأوروبي الذي وصل إلى 104%.