انقطاع كامل للكهرباء في أنحاء العراق

قالت مصادر في وزارة الكهرباء العراقية، إن العراق تعرض لانقطاع التيار الكهربائي في المناطق الوسطى والجنوبية اليوم الاثنين بعد توقف محطة لتوليد الكهرباء في محافظة الأنبار.

وأضافت المصادر، أن التوقف المفاجئ لمحطة الحميدية أدى إلى عطل في شبكة نقل الكهرباء العراقية.

وأكد رئيس لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، أن انقطاع الكهرباء لم يؤثر على إقليم كردستان العراق شبه المستقل، وفق وكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان اليوم الاثنين، خسارة الشبكة لأكثر من 6 آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي، مما أدى الى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية، وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على إعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجياً خلال الساعات القادمة.

ويعتمد العراق بشدة على واردات الغاز الطبيعي من إيران لتوليد الطاقة.