عمدة كييف يدعم الحل الدبلوماسي للحرب في أوكرانيا

قبيل القمة المقرر أن تُعقد، يوم الجمعة المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عن دعمه لحل قائم على التفاوض للحرب في أوكرانيا.

وقال كليتشكو لصحيفة «بيلد» الألمانية في تصريحات نشرتها أمس: «يجب علينا أن نجد حلاً دبلوماسياً».

وأضاف عمدة كييف، وهو بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، وتحول إلى سياسي: «الجميع في بلدنا سئموا من تلك الحرب».

وتابع: «للأسف دفعنا ثمناً باهظاً لتلك الحرب: أرواح أبطالنا وجنودنا ومواطنينا، تم تدمير مئات المدن»، وأضاف أن روسيا تسيطر على جزء كبير من أوكرانيا.