جريمة مروّعة في أريزونا.. أب يعذّب طفلته حتى الموت بمساعدة صديقته

في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها ولاية أريزونا الأميركية، تواجه عائلة اتهامات بالقتل بعد العثور على طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام فاقدة الوعي على أحد الطرق السريعة، قبل أن تفارق الحياة بعد ثلاثة أيام متأثرة بجروحها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، عُثر على الطفلة ربيكا بابتست في 27 يوليو عند تقاطع طريقين بمدينة هولبروك شمال شرق الولاية، وقد نُقلت إلى منشأة طبية، لكنها توفيت في 30 يوليو.

السلطات أعلنت اعتقال والدها ريتشارد بابتست (32 عاماً) وصديقته أنيشيا وودز (29 عاماً)، وتوجيه اتهامات لهما بالقتل من الدرجة الأولى وإساءة معاملة طفل، وفق وثائق محكمة مقاطعة أباتشي.

خلال جلسة محاكمة في 4 أغسطس، كشف الادعاء أن الفحوص الطبية أظهرت تعرض الطفلة لتعذيب شديد، حيث وُجدت في حالة جفاف وسوء تغذية، وفقدت أظافر قدميها، وعليها آثار إساءة جسدية وجنسية وكدمات تغطي جسدها بالكامل. وأفاد عمها، دامون هوكينز، أن سبب الوفاة يُرجّح أنه نزيف داخلي.

كما أظهرت التقارير أن مدرسة الطفلة أبلغت إدارة خدمات الطفل بالولاية 12 مرة بشأن حالتها، دون أن يتضح ما إذا اتُّخذ أي إجراء فعّال لحمايتها