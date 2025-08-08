واشنطن ترفع مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار

قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، أمس، إن الولايات المتحدة تعرض مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي مقطع فيديو على منصة «إكس»، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع عصابات للجريمة المنظمة.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت من قبل مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تتعلق بمادورو، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.

من جهتها ندّدت كراكاس بقرار واشنطن، معتبرة هذا القرار «مثيراً للشفقة» و«سخيفاً».

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان: «هذه +المكافأة+ المثيرة للشفقة (...) هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق».