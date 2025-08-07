نتنياهو: ننوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل.. لكننا لن نحكمه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل تنوي السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، وستسلّمه، في نهاية المطاف، إلى قوات عربية تحكمه بشكل ملائم.

وأضاف، في مقابلة مع «فوكس نيوز»، رداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله: «نعتزم ذلك، لا نريد الاحتفاظ به، نريد محيطاً أمنياً، لا نريد أن نحكمه، لا نريد أن نكون هناك بوصفنا كياناً حاكماً».

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي مع صحافيين هنود، بعد لقائه السفير الهندي، إن الخطة تفضي بتسليم قطاع غزة إلى «هيئة حاكمة تتولى إدارته بشكل مؤقت». وأوضح: «نريد تسليم السلطة لقوات عربية تحكم غزة بكفاءة من دون تهديدنا، ومع توفير حياة جيدة لسكان غزة. هذا غير ممكن مع (حركة حماس)».

وأضاف نتنياهو أن الحرب قد تنتهي «غداً» إذا ألقت «حماس» سلاحها، وسلّمت المحتجَزين إلى إسرائيل دون قيد أو شرط.

وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر عدم اعتراض قرار نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل، كما قرر ترك الحكومة الإسرائيلية تتخذ القرارات التي تراها مناسبة.

وأكد الموقع أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي وبعض المسؤولين الأمنيين يعارضون احتلال غزة، وأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قال لنتيناهو في اجتماع إنه «يسير نحو فخ» باحتلاله للقطاع بالكامل.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأمني الإسرائيلي، اليوم، لبحث احتمال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهي خطوة مِن شأنها أن تواجَه بمعارضة شديدة، سواء على الصعيد الدولي أو داخل إسرائيل، بما في ذلك من عائلات الرهائن المحتجَزين لدى «حماس».

وقال مسؤول إسرائيلي إنه من المتوقع أن يُجري المجلس الأمني مناقشة مطوَّلة ويوافق على خطة عسكرية موسَّعة للسيطرة على كامل قطاع غزة أو أجزاء منه لا تزال خارج السيطرة الإسرائيلية، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته في انتظار صدور قرار رسمي، إن أي خطة تجري الموافقة عليها ستُنفَّذ تدريجياً بهدف زيادة الضغط على «حركة حماس».