بوتين: قمة مرتقبة مع ترامب قد تُعقد في الإمارات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن الإمارات قد تستضيف قمّته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال بوتين "لدينا العديد من الأصدقاء المستعدين لمساعدتنا على تنظيم فعاليات من هذا النوع، مضيفاً بأن الإمارات "ستكون من بين الأماكن المناسبة جدا" لعقد القمة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى موسكو.