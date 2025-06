فيديو.. هليكوبتر تمطر سماء ديترويت بالدولارات تنفيذاً لوصية رجل مصاب بالزهايمر

في مشهد غير مألوف جلب مشاعر الفرح والدهشة، شهدت مدينة ديترويت الأميركية حادثة فريدة من نوعها، حيث ألقت طائرة هليكوبتر آلاف الدولارات على المارة في أحد شوارع المدينة، تبيّن لاحقًا أنها كانت تنفيذًا لوصية رجل توفي مؤخراً بعد معاناة مع مرض الزهايمر.

ووفقاً لشهود عيان، فقد حلّقت الطائرة فوق منطقة تقاطع شارع غراتيوت وشارع كونر، قبل أن تُسقط كميات كبيرة من الأوراق النقدية، مما أثار حالة من الفرح المفاجئ بين المتواجدين في المكان.

Detroit Man Had $5000 In Cash Raining Down From A Helicopter As His Last Wish pic.twitter.com/pqoaO4GgK2