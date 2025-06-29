فيديو.. هليكوبتر تمطر سماء ديترويت بالدولارات تنفيذاً لوصية رجل مصاب بالزهايمر

في مشهد غير مألوف جلب مشاعر الفرح والدهشة، شهدت مدينة ديترويت الأميركية حادثة فريدة من نوعها، حيث ألقت طائرة هليكوبتر آلاف الدولارات على المارة في أحد شوارع المدينة، تبيّن لاحقًا أنها كانت تنفيذًا لوصية رجل توفي مؤخراً بعد معاناة مع مرض الزهايمر.

ووفقاً لشهود عيان، فقد حلّقت الطائرة فوق منطقة تقاطع شارع غراتيوت وشارع كونر، قبل أن تُسقط كميات كبيرة من الأوراق النقدية، مما أثار حالة من الفرح المفاجئ بين المتواجدين في المكان.

Detroit Man Had $5000 In Cash Raining Down From A Helicopter As His Last Wish pic.twitter.com/pqoaO4GgK2 — Crazy Clips (@CriminalVids) June 28, 2025

وقالت ليزا نايف، وهي موظفة في شركة قريبة من موقع الحادثة، إن المبلغ الذي نُثر من الجو يُقدّر بآلاف الدولارات. وأضافت أن الشرطة حضرت إلى الموقع وأغلقت الشارع بشكل مؤقت لمدة نحو 30 دقيقة لتنظيم الوضع.

وأشارت نايف إلى أن الحادثة مرتبطة بصاحب مغسلة سيارات محلية تُوفي مؤخراً بمرض الزهايمر، موضحة أن ما حدث هو تنفيذ لوصيته الأخيرة التي طلب فيها إسعاد الناس بطريقة غير تقليدية. وذكرت أن جنازته كانت قد أُقيمت يوم الجمعة الماضي.

ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من شرطة ديترويت حول تفاصيل الواقعة، في حين ما تزال مواقع التواصل الاجتماعي تتداول صورًا ومقاطع فيديو للحظة سقوط المال من السماء، وسط تفاعل واسع وتعليقات تتراوح بين الدهشة والإعجاب بروح العطاء التي حملتها الوصية الأخيرة للراحل.