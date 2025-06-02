كشفت موقع "روسيا اليوم، أبرز ما ورد في مذكرة الاتحاد الروسي التي سلمها الوفد الروسي للجانب الأوكراني خلال المفاوضات التي انعقدت في إسطنبول اليوم الاثنين.

البنود الكاملة لنص المذكرة الروسية في مفاوضات اسطنبول لتسوية الأزمة الأوكرانية

تشمل مذكرة روسيا التي حصلت "RT" على نسخة منها ثلاثة أقسام مع خيارين لشروط وقف إطلاق النار و31 بندا.

القسم الأول

الاعتراف الدولي القانوني بانضمام شبه جزيرة القرم، وجمهورية لوغانسك، وجمهورية دونيتسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى الاتحاد الروسي، والانسحاب الكامل للوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات العسكرية الأوكرانية من أراضيها.

حياد أوكرانيا، بما يتضمن تخليها عن الانضمام إلى تحالفات وتكتلات عسكرية، وحظر أي نشاط عسكري لدول ثالثة على أراضي أوكرانيا أو نشر تشكيلات عسكرية أجنبية أو قواعد عسكرية أو بنية تحتية عسكرية هناك.

وقف العمل والامتناع عن إبرام أي معاهدات أو اتفاقات دولية في المستقبل تتعارض مع أحكام الفقرة 2 من هذا القسم.

تأكيد وضع أوكرانيا كدولة غير حائزة لأسلحة الدمار الشامل النووية وغيرها، مع فرض حظر صريح على قبولها أو عبورها أو نشرها على الأراضي الأوكرانية.

تحديد الحد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الأخرى في أوكرانيا، والحد الأقصى لكمية الأسلحة والمعدات العسكرية ومواصفاتها المسموح بها؛ وحل التشكيلات القومية الأوكرانية ضمن القوات المسلحة والحرس الوطني.

ضمان الحقوق والحريات والمصالح الكاملة للسكان الناطقين بالروسية ومنح اللغة الروسية وضع لغة رسمية.

حظر قانوني على تمجيد الدعاية للنازية والنازية الجديدة، وحل المنظمات والأحزاب القومية.

رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة حاليا والامتناع عن فرض عقوبات أو قيود أو إجراءات مقيدة جديدة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا.

حل مجموعة من القضايا المتعلقة بتجمع شمل الأسر والأشخاص النازحين.

التخلي عن المطالبات المتبادلة فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الأعمال القتالية.

رفع القيود المفروضة على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

استئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية تدريجيا (بما في ذلك عبور الغاز)، واستئناف حركة النقل والاتصالات الأخرى، بما في ذلك مع دول ثالثة.

القسم الثاني: شروط وقف إطلاق النار

الخيار الأول:

بدء الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات العسكرية الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك جمهورية دونيتسك، وجمهورية لوغانسك، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون، وسحبها إلى مسافة متفق عليها بين الطرفين من حدود الاتحاد الروسي، وفقا للوائح المعتمدة.

الخيار الثاني: الاتفاقية المجمعة

حظر إعادة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية وغيرها من التشكيلات العسكرية الأوكرانية، باستثناء عمليات السحب إلى مسافة متفق عليها بين الطرفين من حدود الاتحاد الروسي.

وقف التعبئة وبدء التسريح.

وقف الإمدادات العسكرية الأجنبية والمساعدات العسكرية الأجنبية لأوكرانيا، بما في ذلك تقديم خدمات الاتصالات الساتلية وتقديم بيانات الاستخبارات.

منع الوجود العسكري للدول الثالثة على أراضي أوكرانيا، ووقف مشاركة الخبراء الأجانب في الأعمال القتالية إلى جانب أوكرانيا.

ضمانات من أوكرانيا بعدم القيام بأنشطة تخريبية ضد الاتحاد الروسي ومواطنيه.

إنشاء مركز ثنائي لمراقبة ورصد نظام وقف إطلاق النار.

عفو متبادل عن "السجناء السياسيين" والإفراج عن المدنيين المحتجزين.

إلغاء الأحكام العرفية في أوكرانيا.

الإعلان عن موعد إجراء انتخابات رئيس أوكرانيا والمجلس الأعلى، والتي يجب أن تعقد في غضون 100 يوم من إلغاء الأحكام العرفية.

توقيع اتفاقية تنفيذ الأحكام الواردة في القسم الأول.

القسم الثالث: تسلسل الخطوات والمواعيد النهائية لتنفيذه

بدء العمل على نص المعاهدة.

إعلان هدنة لمدة 2-3 أيام لجمع جثث القتلى في "المنطقة الرمادية".

تسليم الجانب الأوكراني من جانب واحد 6000 جثة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية.

توقيع مذكرة وقف إطلاق النار مع تواريخ محددة لتنفيذ جميع أحكامها وتحديد موعد توقيع معاهدة التسوية النهائية (المشار إليها فيما يلي بـ "المعاهدة").

مع بدء سحب القوات المسلحة الأوكرانية، يتم فرض وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما. وخلال هذه الفترة، يجب تنفيذ الانسحاب الكامل لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي الاتحاد الروسي والتنفيذ الكامل لـ"الاتفاقية المجمعة".

إجراء الانتخابات وتشكيل سلطات الحكم على أراضي أوكرانيا.

توقيع المعاهدة.

اعتماد المعاهدة الموقعة بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

التصديق على المعاهدة، ودخولها حيز التنفيذ، وتنفيذها.