السعودية تدعو الحجاج للبقاء في المخيمات يوم عرفة خلال ذروة الحرارة

أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية توجيهات لحجاج بيت الله الحرام، داعية إياهم إلى الالتزام بالبقاء في مخيماتهم يوم عرفة خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة قولها إن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة المتوقعة في المشاعر المقدسة.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد التام بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة وعدم مخالفتها في جميع مراحل الانتقال بين المشاعر، مع التأكيد على استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه، وتجنب الخروج مشيا على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال الأوقات المشار إليها.

كما وجهت الوزارة ضيوف الرحمن إلى أهمية الحفاظ على بطاقة "نسك" التعريفية وإبرازها عند الطلب، حيث يجب على كل حاج حملها طوال فترة وجوده في المشاعر المقدسة والانتباه لعدم فقدانها، كونها وثيقة أساسية تسهل الوصول إليه وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

ونوهت الوزارة على ممثلي شركات مزودي الخدمة بضرورة التأكيد على حجاجهم بالالتزام التام بهذه التعليمات لضمان سلامتهم وتيسير أدائهم للمناسك.

وتأتي هذه التعليمات ضمن جهود الوزارة المكثفة وجاهزية خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم بكل راحة وسكينة.