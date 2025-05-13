ترامب وولي العهد السعودي يوقعان اتفاقية "شراكة اقتصادية استراتيجية"

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية "شراكة اقتصادية استراتيجية" في احتفالية فخمة في قصر اليمامة الملكي في الرياض، حيث استهل ترامب جولة خليجية تستمر أياما عدة.

ووقع ترامب وولي العهد السعودي على الاتفاق الذي وصفه مقدما الحدث بأنها "وثيقة شراكة اقتصادية استراتيجية"، دون مزيد من التفاصيل. فيما وقّع وزراء ومسؤولون سعوديون وأميركيون مذكرات تفاهم أخرى في مجالات الدفاع والطاقة.

وحسب قناة الإخبارية السعودية، شهد ولي العهد والرئيس الأميركي توقيع اتفاقية بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن تطوير وتحديث قدرات القوات المسلحة السعودية، وتوقيع اتفاقية بين وزارتي الطاقة في المملكة والولايات المتحدة.