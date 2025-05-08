ترامب يهنئ أول بابا أميركي: إنه لشرف عظيم لبلدنا

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، روبرت بريفوست ، وهو كاردينال من شيكاغو، الذي انتخب اليوم الخميس، ليصبح أول بابا أميركي في التاريخ.

وسيطلق على بريفوست اسم البابا ليو الرابع عشر.

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي ، "تروث سوشيال"، إنه لشرف كبير أن ندرك أنه أول بابا أميركي.. يا لها من إثارة ، ويا له من شرف عظيم لبلدنا ".

وقال ترامب ، إنه يتطلع إلى لقاء البابا.

يشار إلى أن ترامب، غالبا ما كان في خلاف مع سلف ليو، الراحل البابا فرنسيس، بشأن سياسته المتشددة تجاه المهاجرين.