ترامب يهنئ أول بابا أميركي: إنه لشرف عظيم لبلدنا
هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، روبرت بريفوست ، وهو كاردينال من شيكاغو، الذي انتخب اليوم الخميس، ليصبح أول بابا أميركي في التاريخ.
وسيطلق على بريفوست اسم البابا ليو الرابع عشر.
وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي ، "تروث سوشيال"، إنه لشرف كبير أن ندرك أنه أول بابا أميركي.. يا لها من إثارة ، ويا له من شرف عظيم لبلدنا ".
وقال ترامب ، إنه يتطلع إلى لقاء البابا.
يشار إلى أن ترامب، غالبا ما كان في خلاف مع سلف ليو، الراحل البابا فرنسيس، بشأن سياسته المتشددة تجاه المهاجرين.
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