موسكو تلمح لتورط أوكرانيا في اغتيال نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسة لهيئة الأركان الروسية

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بتورط كييف في اغتيال نائب رئيس إدارة العمليات بهيئة الأركان العامة الروسية ياروسلاف موسكاليك.

وقالت زاخاروفا في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "ثمة أسباب تدعو للاعتقاد بتورط أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في العملية، خاصة وأن موسكاليك كان معروفا لهم منذ فترة عمله في مجموعة الاتصال ’مينسك’ وفي ’صيغة نورماندي’ لتسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا".

وأضافت: "إذا أكد التحقيق التورط الأوكراني في هذه القضية، فسيكشف ذلك مرة أخرى للمجتمع الدولي الجوهر الهمجي والخائن لنظام كييف، الذي يراهن على تصعيد المواجهة العسكرية مع روسيا ويتجاهل بلا مسؤولية المقترحات البناءة الهادفة لإيجاد حل سلمي للنزاع".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية ياروسلاف موسكاليك في انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في بالاشيخا بضواحي موسكو.

ووقع الانفجار بالقرب من المنزل رقم 2 في شارع نيستيروف بمدينة بالاشيخا بمقاطعة موسكو، وقامت لجنة التحقيق الروسية بفتح تحقيق جنائي بناء على دلائل جرائم منصوص عليها في المادة 105 والمادة 222.1 من القانون الجنائي الروسي (القتل، الاتجار غير المشروع بالمواد المتفجرة).