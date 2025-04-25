اغتيال نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسة لهيئة الأركان الروسية

أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بمقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسة في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكاليك، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في منطقة بالاشيخا في ضواحي موسكو.

وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريانكو مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك في تفجير السيارة المفخخة في بالاشيخا في مقاطعة موسكو.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، انفجرت سيارة من نوع «فولكسفاغن غولف» بالقرب من المنزل رقم 2 في شارع نيستيروف في مدينة بالاشيخا في ضواحي موسكو.

وقامت لجنة التحقيق الروسية بفتح تحقيق جنائي بناء على دلائل جرائم منصوص عليها في المادة 105 والمادة 222.1 من القانون الجنائي الروسي. ويعمل في موقع الحادث فريق من المحققين وخبراء الأدلة الجنائية والخبراء والعملاء.

ولم تشر السلطات الروسية بعد إلى طرف محتمل وراء التفجير، غير أنّ كييف اتُهمت في السابق بتنفيذ هجمات استهدفت مسؤولين عسكريين روس، وذلك منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

وأظهرت صور لم يتم التحقق منها نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة تشتعل فيها النيران، بينما كانت متوقّفة بالقرب من مبانٍ سكنية.

كذلك، أظهرت لقطات من كاميرات مراقبة نشرتها مؤسسة إزفيستيا الإعلامية الروسية، انفجارا كبيرا في سيارة وتطايُر شظايا، بينما كان شخص يقترب من السيارة.

ومنذ العام 2022، اتُهمت كييف بتنفيذ هجمات ضد شخصيات ومسؤولين عسكريين روس، في داخل روسيا وفي المناطق التي تحتلّها موسكو في أوكرانيا.

وفي أغسطس 2022، أدى انفجار سيارة إلى مقتل داريا دوغينا وهي ابنة المفكّر القومي المتطرّف والمؤيّد للكرملين ألكسندر دوغين.