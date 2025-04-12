الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة "مجهولة المصدر" بعد دخولها أجواء المملكة

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، أن طائرة مسيرة، ذكر أنها "مجهولة المصدر" دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا، حسب بيان نشره الجيش الأردني عبر موقعه، وأوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيان.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في بيان رسمي، إن "طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا (قرابة 58 كيلومترا جنوبي العاصمة عمّان)".

وأضاف المصدر أنّ "سقوط الشظايا أدى إلى نشوب حريق في المنطقة الحرجية التي سقطت فيها الطائرة ولم يُحدِث أيّ ضررِ بالأرواح"، مشيراً إلى أن "الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية وفرق الدفاع المدني قامت بإطفاء الحريق وبدأت بالكشف على موقع الحادث"، طبقا للبيان.

وجاء البيان الرسمي بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لما قالوا إنها لموقع نشوب الحريق دون أن يتم تأكيدها من مصادر رسمية.

ونقلت قناة المملكة الرسمية عن مصدر رسمي، قيام سلاح الهندسة الملكي بفحص الموقع كما تمت السيطرة على النيران المشتعلة في المنطقة الحرجية.

وأضاف البيان: "وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين بعدم الاقتراب من الموقع، والإبلاغ عن أي جسم مشبوه لتتمكن الفرق الميدانية من التعامل معه حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم مؤكداً ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".