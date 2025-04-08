غوتيريش : غزة ساحة قتل و"المدنيون في دوامة موت لا نهاية لها "

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن غزة ساحة قتل وإن المدنيين في دوامة "موت لا نهاية لها" .

وتابع : لقد مر أكثر من شهر كامل دون وصول أي قطرة مساعدات إلى غزة.. لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية، ومع نضوب المساعدات، فُتحت أبواب الرعب من جديد ."

وحذر غوتيريش من استمرار الإغلاق الحالي للمعابر المؤدية إلى غزة وحصار المساعدات المنقذة للحياة ومن تقليص قدرات الأمم المتحدة على إيصالها، معلنا أن إسرائيل وبصفتها القوة المحتلة للأراضي الفلسطينية، تقع على عاتقها التزامات قانونية لا لبس فيها في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الأمين العام اليوم من أمام قاعة مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حذر فيه من إستمرار حالة من الفوضى في كافة القطاع.

وأعلن الأمين العام عن عدم مشاركة الأمم المتحدة في أي ترتيب إسرائيلي لا يحترم المبادئ الإنسانية احترامًا كاملًا" "الإنسانية، والنزاهة، والاستقلال، والحياد"، محذرا من السلطات الإسرائيلية والتي اقترحت مؤخرًا "آليات تفويض" لإيصال المساعدات، تُهدد بمزيد من السيطرة على المساعدات وتقييدها بشكل قاسٍ حتى آخر “سعرة حرارية وحبة دقيق".

وذكر أن القانون الإنساني الدولي يلزم أيضًا باحترام موظفي الإغاثة الإنسانية، والذين أشار إلى إنهم يتعرضون لإطلاق النار، ومع ذلك يبذلون قصارى جهدهم للسير على الطريق الذي اختاروه وهو مساعدة الناس.

وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأيضا على ضرورة منح العاملين في المجال الإنساني الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي.

وطالب بإحترام حرمة مباني الأمم المتحدة وأصولها.

وقال "لقد نفدت الكلمات من العالم في وصف الوضع في غزة، لكننا لن نهرب أبدًا من الحقيقة"، وطالب بضرورة أن تكون هناك عدالة ومساءلة، مشيرا إلى أن "الطريق الحالي طريق مسدود، ولا يُطاق إطلاقًا في نظر القانون الدولي والتاريخ".

وحذر من زيادة سوء الوضع الخطر في الضفة الغربية المحتلة ومن إمكانية تحويلها إلى غزة أخرى.

وأكد "أن الوقت قد حان لإنهاء هذا التجريد من الإنسانية، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة، وتجديد وقف إطلاق النار."