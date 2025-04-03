الأونروا: إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في غزة مرارا وتكرارا

أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في غزة مرارا وتكرارا مشيرا في هذا الصدد إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف اليوم مبنى تابعا للوكالة في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه يمثلون عائلات نازحة اضطرت للبقاء فيه حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه

وشدد لازاريني في تصريحات له على أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها انتهاك للقانون الدولي داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ملابسات الهجمات الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة التي رافقتها.